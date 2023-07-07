В Пензенской области с начала 2023 года 3,2 тыс. семей распорядились материнским капиталом Общество

Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. 3,2 тыс. семей, проживающих в Пензенской области, распорядились материнским капиталом с начала 2023 года, по их заявлениям перечислено более 1,6 млрд. рублей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального отделения Социального фонда России.

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«Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Более 2,5 тыс. обратившихся в СФР пензенских родителей [...] распорядились средствами на эти цели. Отделение Социального фонда направило по этим заявлениям больше 1,5 млрд. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также востребовано получение ежемесячной выплаты на детей в возрасте до 3 лет, за назначением которой обратились 449 семей, на эти цели перечислено более 59 млн. рублей.

«Помимо этих направлений, пензенские родители направляют материнский капитал на оплату обучения детей. С начала года 176 семей [...] приняли решение направить материнский капитал на эти цели. Социальный фонд выделил семьям на образование детей средства в размере более 12,6 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении особо обращается внимание на то, что распоряжение маткапиталом становится быстрее и удобнее.

«Отделение Социального фонда по Пензенской области совершенствует процедуры информационного обмена с другими государственными организациями, заключает соглашения с банками и образовательными организациями. Эта работа позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов», — указано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов СФР.