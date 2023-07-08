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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности

09:47 | 08.07.2023 | Общество

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Пенза, 8 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это один из самых молодых праздников в России, но он имеет глубокие исторические корни. В этот торжественный день православная церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских. Издавна они почитались на Руси как хранители домашнего очага, образец взаимной преданности и уважения», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в Пензенской области делается многое для укрепления института семьи и брака, эффективной поддержки материнства и детства.

«Веками формировавшиеся традиции крепкой и дружной семьи должны бережно храниться и приумножаться», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор выразил уверенность в том, что День семьи, любви и верности для каждого жителя региона станет прекрасным поводом уделить больше внимания родным и близким, окружить их вниманием, теплом и заботой.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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