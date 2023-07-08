Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

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«Крепкая, дружная семья — основа любого общества, это источник сил, надежное пристанище от невзгод и неурядиц, место, где тебя ждут и понимают. Именно в семьях сохраняются и передаются из поколения в поколение духовно-нравственные устои, культурные и национальные традиции. В семье формируется личность ребенка, и именно в семье он учится добру и справедливости, взаимоотношению с окружающим миром», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил многодетные семьи и семьи, воспитывающие приемных детей, а также супругов, которые прожили в браке много лет.

«Спасибо вам за щедрость души, родительский труд, терпение, заботу и бережное сохранение семейных традиций! Сердечно желаю каждой пензенской семье любви, взаимопонимания, мира, добра и счастья! Пусть в ваших домах царят уют и покой и пусть никогда не угасает огонь ваших чувств друг к другу!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.