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Олег Мельниченко поздравил работников почты с профессиональным праздником

13:06 | 09.07.2023 | Общество

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Пенза, 9 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов почтовой связи с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье июля.

Олег Мельниченко поздравил работников почты с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена почтовая связь служит одним из важнейших средств общения и получения информации, остается значимым компонентом общественных коммуникаций. Вовремя доставленные телеграммы и письма, посылки и бандероли, газеты и журналы, широкий спектр оказываемых населению услуг, высокая культура обслуживания — такими достижениями по праву может гордиться коллектив управления Федеральной почтовой связи Пензенской области. В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный труд, профессионализм, компетентность, верность избранному делу!» — подчеркнул глава региона.

«Уверен, что мощным драйвером динамичного развития отрасли станут ваш богатый потенциал, накопленный опыт, дальнейшее внедрение в практику инновационных цифровых технологий, укрепление логистической инфраструктуры. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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