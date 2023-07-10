Олег Мельниченко посетил фестиваль «Александрия собирает друзей» Общество

Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Белоруссию посетил фестиваль «Александрия собирает друзей».

Фото: Pnzreg.ru

«Пригласили посетить республиканский фестиваль «Александрия собирает друзей», который проходит в живописном месте — на берегу Днепра. В этом году он впервые состоялся под эгидой Союзного государства. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Федорович Мезенцев встретился с руководителями российских регионов, которые приехали на праздник. Тепло поприветствовал нас и президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Он отметил, что наши государства исторически и культурно очень близки и нужно ценить, сохранять и приумножать то, что мы уже имеем», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июля.

Глава региона подчеркнул, что у России и Белоруссии много общего.

«У нас общее прошлое, и наш долг — сохранять это, помнить о подвигах наших предков. Поэтому, посещая белорусскую землю, не мог не почтить память тех, кто пал в годы Великой Отечественной войны. Возложил цветы к памятникам мемориального комплекса «Буйничское поле» и мемориала воинам батальона милиции деревни Гаи», — добавил Олег Мельниченко.