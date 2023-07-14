Анна Кузнецова и Олег Мельниченко вручили награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова и губернатор Олег Мельниченко вручили отличившимся жителям Пензенской области государственные, региональные и ведомственные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в облправительстве в пятницу, 14 июля.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область демонстрирует хорошие темпы экономического роста, выполняет намеченные планы благодаря сплоченности коллективов, профессионализму и самоотдаче специалистов, грамотному руководству проектами. Работа пензенцев высоко оценена на государственном уровне», — сказал Олег Мельниченко, выступая перед собравшимися.

Особо губернатор выделил заслуги земляков, участвующих в специальной военной операции, а также помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах России.

Олег Мельниченко передал орден Мужества матери погибшего добровольца Дмитрия Гатина.

Память пензенцев, отдавших свои жизни при защите Родины, участники мероприятия почтили минутой молчания.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, которая также является заместителем председателя парламентской координационной группы по вопросам СВО, вручила награды пензенским росгвардейцам.

Указом президента России за самоотверженность, мужество и отвагу они удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», медалей Жукова и «За отличие в охране общественного порядка».

«Для меня большая честь участвовать во вручении государственных наград и огромная гордость, что это происходит на моей родной земле. Главное богатство пензенского региона — это люди. Время предъявляет высокие требования к человеческим качествам для людей всех профессий», — подчеркнула Анна Кузнецова.

За высокий профессионализм, проявленный при восстановлении инфраструктуры новых регионов, пензенские спасатели удостоены благодарностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«Жители Пензенской области находятся на боевых участках специальной военной операции и на прифронтовых территориях. Подвиги российских бойцов, которые сейчас в жестоких боях защищают страну, уже вошли в историю. Наши военнослужащие, добровольцы, росгвардейцы, спасатели, специалисты, задействованные в подшефных районах, — это люди, на которых должна равняться молодежь», — отметил Олег Мельниченко.

Самым юным награжденным стал десятиклассник Айрат Субханкулов из села Бестянка Кузнецкого района. Школьник удостоен нагрудного знака Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за спасение ребенка на пожаре, сообщает пресс-служба облправительства.