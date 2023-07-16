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В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

09:28 | 16.07.2023 | Общество

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Пенза, 16 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 17 июля.

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ДТП, случившиеся на встречной полосе, — одни из самых разрушительных видов аварий. Подавляющее количество лобовых столкновений возникает как результат излишней уверенности одного из водителей в возможности быстро обогнать медленно движущееся впереди транспортное средство. При этом водитель неправильно оценивает скорость движущегося по встречной полосе автомобиля, скорость попутного транспорта, оптические эффекты, возникающие в условиях недостаточной видимости (снегопад, туман, дождь), дорожные условия. Все это приводит к страшным последствиям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем напоминается также, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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