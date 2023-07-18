Открытие фестиваля «Кинометрия» состоится в Пензе 30 июля Общество

Пенза, 18 июля 2023. PenzaNews. Первый киносеанс под открытым небом в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», запланирован на воскресенье, 30 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что фестиваль, как и в прошлые годы, пройдет на площадке жилого комплекса «Лугометрия».

«Жители и гости города могут посмотреть популярные кинокартины из коллекции цифрового видеосервиса Wink на большом экране с качественным изображением и звуком в комфортной дружелюбной атмосфере», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что просмотр будет организован каждое воскресенье до 27 августа, для показа выбраны пять фильмов — «9 причин, чтобы жить», «Лена и львенок», «Солдатик», «В стране чудес» и «Со дна вершины».

Директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Екатерина Шнайдер напомнила, что «Кинометрия» пройдет в третий раз, первый фестиваль был организован в 2021 году.

«Надеемся, что в этом году к нам приедет еще больше пензенцев, чтобы посмотреть хорошее кино на природе. Гостей фестиваля ждут тематические зоны, праздничная шоу-программа, фуд-корт, яркая фотозона, отражающая тематику мероприятия», — сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров сообщил, что в этом году будет организован конкурс семейных видеороликов.

«Пензенцы могут снять небольшое видео с участием своих близких на тему семейных ценностей и отправить его на рассмотрение жюри. Герои ролика могут показать в кадре, как проводят вместе время, занимаются любимым делом или проявляют доброту и уважение к старшим. Итоги конкурса мы подведем 27 августа на церемонии закрытия фестиваля «Кинометрия», — сказал он.