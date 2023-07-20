Олег Мельниченко посетил Каменку Общество

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом город Каменку в минувшую среду, 19 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Посетил несколько объектов, которым нужно уделить особое внимание. В школе №4 по нацпроекту «Образование» отремонтировали спортзал, душевые и санитарные комнаты, гардероб, заменили двери, обновили систему отопления. Дополнительно мы выделяли 2 млн. рублей на благоустройство. Теперь нужно ремонтировать фасад с внутреннего двора, поручил актуализировать документацию, чтобы начать работы», — написал Олег Мельниченко.

Он сообщил, что также осмотрел школу №8, где продолжается ремонт двух спортивных залов и актового.

«Для проведения работ мы направляли из областного бюджета более 7 млн. рублей. Все идет с опережением графика, готовность — 80%. Осталось заменить старые деревянные окна на пластиковые», — отметил губернатор, добавив, что поручил подготовить документы и включить школу в региональную программу.

Кроме того, Олег Мельниченко сообщил, что провел встречу с исполняющим обязанности главы Каменского района Александром Помогайбо, в ходе которой обсуждались вопросы ремонта дорог.

«Мы выделили более 46 млн. рублей, чтобы привести в порядок три проезжие части на улицах Дружбы, Ворошилова и Коммунистической. Работы должны завершить до 1 сентября. Есть и проблемные дороги с интенсивным движением транспорта — на Белинской и Гражданской улицах. Поручил готовить документацию, направим для этого 1,3 млн. рублей. Также распорядился составить трехлетний план по модернизации дорожной сети райцентра. Принял решение выделить 6,5 млн. рублей на ремонт пешеходной зоны и парковки по улице Чернышевского возле ДК и школы №4. До 1 сентября работы должны завершить», — написал глава региона.

«Проверил также ход реконструкции площади Победы. Вижу, что все здесь сделано на совесть, работы практически завершены», — отметил Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность, что горожане будут довольны.

«Посещение районов продолжу, такие поездки помогают видеть ситуацию изнутри», — подчеркнул губернатор.