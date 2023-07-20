ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензы Общество

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

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«Установлено, что в настоящее время жителям Пензы поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. Для усиления психологического эффекта злоумышленники посредством интернет-мессенджеров присылают поддельные повестки с требованием явиться на допрос в качестве подозреваемого по якобы возбужденному уголовному делу. Целью преступников является завладение денежными средствами граждан Российской Федерации. Войдя в доверие, мошенники требуют перевести денежные средства на их неустановленные расчетные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано также, что «имеются основания полагать, что данная группа лиц осуществляет свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.