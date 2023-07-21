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В акватории «Спутника» пройдет фестиваль сапбордов

13:28 | 21.07.2023 | Общество

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Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Фестиваль сапбордов пройдет в акватории «Города Спутника» под Пензой в предстоящее воскресенье, 23 июля.

В акватории «Спутника» пройдет фестиваль сапбордов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организаторы готовят праздничное шоу «Карнавальный сплав», начало которого запланировано на 14.00. Участники в карнавальных костюмах проплывут на сапбордах по акватории «Спутника». Не обойдется и без соревновательной подоплеки: заплывы на короткие и длинные дистанции подарят незабываемые эмоции», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

Из него следует, что в рамках фестиваля для детей будут организованы мастер-классы и конкурсы, для взрослых — дискотека и розыгрыш подарков.

«В честь 25-летия строительного холдинга «Термодом» будут разыграны сапборд и велосипед», — сказано в тексте.

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