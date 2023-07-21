Фестиваль фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника» пройдет с 24 по 30 июля Общество

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Четвертый межрегиональный фестиваль фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника» пройдет в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области с 24 по 30 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В честь 25-летия строительного холдинга «Термодом» [...] в «Городе Спутнике» пройдет четвертый межрегиональный фестиваль фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника». Впервые одно из самых ярких мероприятий года в Пензенской области будет длиться целую неделю», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

Из него следует, что в рамках фестиваля ежедневно по будням в 21.40 зрители смогут увидеть 10-минутное фаер-шоу, а затем — фейерверк.

Как отмечается в сообщении, на субботу, 29 июля, запланировано несколько мероприятий, в их числе — забег по тропе здоровья, дискотека, фестивали воздушных змеев и красок, вокальный конкурс, а также концерт и фаер-шоу.

«Завершит вечер зрелищное пиротехническое шоу от команд из Волгограда, Калуги, Ростова-на-Дону и Пензы. Победителя «Огней Спутника» выберет профессиональное жюри», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что фестиваль завершится 30 июля фейерверком с воды.

«В этом году следить за происходящим можно будет также в режиме онлайн. Интернет-трансляция будет доступна на YouTube-канале «Термодома» каждый день с 20.00 до 22.00, в субботу — с 21.00 до 23.00», — говорится в сообщении.