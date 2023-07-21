Назначены мировые судьи нескольких судебных участков Общество

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Мировые судьи нескольких судебных участков назначены в ходе 10-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 21 июля.

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Кандидатуры, предварительно согласованные на совместном заседании комитетов по государственному строительству, вопросам местного самоуправления и информационной политике, по здравоохранению и социальной политике, по образованию, культуре и спорту, представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Мировым судьей судебного участка №5 Октябрьского района Пензы сроком на три года назначена Екатерина Новокщенова, чей общий стаж работы по юридической профессии составляет более 13 лет. B настоящее время она работает старшим помощником прокурора Пензенского района.

В июне 2018 года мировым судьей судебного участка №2 Никольского района была назначена Татьяна Тихонова. В связи с истечением пятилетнего срока полномочий ее кандидатура вновь была вынесена на рассмотрение парламентариев. Решением депутатов с 1 сентября 2023 года Татьяна Тихонова продолжит исполнение обязанностей мирового судьи без ограничения срока полномочий.

Кроме того, в ходе сессии было принято постановление о привлечении судей, находящихся в отставке, к исполнению обязанностей мировых судей в Железнодорожном районе Пензы на срок до одного года. Так, Аният Вердиханова будет исполнять обязанности мирового судьи судебного участка №4, Марианна Писарева — мирового судьи судебного участка №5, сообщается на сайте регионального парламента.