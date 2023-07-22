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Олег Мельниченко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

09:27 | 22.07.2023 | Общество

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Пенза, 22 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена труд работников торговли востребован и важен, а сфера вашей плодотворной деятельности сегодня — одна из самых динамично развивающихся. Год от года укрепляется рыночная инфраструктура, растет товарооборот, количество крупных торговых центров и магазинов шаговой доступности, внедряются в практику интернет-магазины электронной торговли, улучшается культура обслуживания покупателей, создаются новые рабочие места. Замечательно, что все больше на прилавках наших магазинов появляется современной качественной продукции российского производства, в том числе и под маркой «Сделано в Пензе», — отметил глава региона.

«Убежден, что и в дальнейшем вы будете посвящать свои обширные знания, умения, навыки, накопленный опыт решению стратегической задачи — повышению качества жизни пензенцев», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам торговли крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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