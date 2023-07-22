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В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

09:48 | 22.07.2023 | Общество

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Пенза, 22 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящее воскресенье, 23 июля.

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что движение по полосе, предназначенной для встречного движения, нередко является причиной дорожных аварий, в которых получают травмы и гибнут люди. Помните, что залог вашей безопасности в пути — это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем напоминается также, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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