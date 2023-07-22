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Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

10:05 | 22.07.2023 | Общество

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Пенза, 22 июля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша работа всегда на виду, она сложна и крайне напряженна, требует больших знаний, ответственности, организованности, собранности, терпения и умения общаться с людьми. От вашего профессионализма во многом зависят настроение, здоровье и благополучие горожан. Примите слова искренней признательности за ваш добросовестный труд, преданность делу и ежедневный вклад в стабильное развитие потребительского рынка. Уверен, что ваши энергия, опыт и трудолюбие помогут сделать жизнь горожан еще более комфортной и уютной», — подчеркнул спикер гордумы.

Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам сферы торговли, поблагодарив их за многолетнюю работу и то, что они щедро делятся с молодыми специалистами своими знаниями.

«Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра, уверенности в завтрашнем дне, надежных деловых партнеров, взаимопонимания с покупателями, хороших продаж, больших прибылей, успехов на трудовом посту на благо экономического и социального развития Пензы», — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

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