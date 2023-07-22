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Прокуратура Заречного по итогам проверки исполнения контракта на капитальный ремонт школы №220 объявила начальнику МКУ «УКС» предостережение

13:35 | 22.07.2023 | Общество

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Пенза, 22 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области по итогам проверки исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №220 объявила начальнику МКУ «УКС» предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Прокуратура Заречного по итогам проверки исполнения контракта на капитальный ремонт школы №220 объявила начальнику МКУ «УКС» предостережение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что контракт был заключен 20 февраля 2023 года между МКУ «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» и ООО «Трубострой», срок исполнения установлен до 31 декабря.

«В ходе выездной прокурорской проверки установлено, что объем выполненных подрядной организацией работ по состоянию на 20 июля 2023 года составляет не более 20% от запланированного, что может привести к недостижению целевых показателей реализации федеральной и региональной программы «Модернизация школьных систем образования в 2022–2026 годах» проекта «Развитие образования» и нарушению прав детей на образование. В целях усиления контроля со стороны муниципального заказчика и недопущения срыва сроков выполнения условий контракта прокуратура города объявила начальнику МКУ [...] предостережение о недопустимости нарушения законодательства», — сказано в тексте.

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