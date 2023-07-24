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Пензенская область вошла в число регионов, которым одобрены заявки на обновление автобусов за счет специальных казначейских кредитов

14:30 | 24.07.2023 | Общество

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Пенза, 24 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что регион вошел в число субъектов РФ, которым одобрены заявки на обновление автобусов за счет специальных казначейских кредитов.

Пензенская область вошла в число регионов, которым одобрены заявки на обновление автобусов за счет специальных казначейских кредитов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам выделяют 500 млн. рублей на покупку 79 современных комфортабельных автобусов для транспортных предприятий районов. Распределим их в том числе в Башмаковский, Белинский, Каменский, Кузнецкий, Лопатинский, Нижнеломовский, Никольский, Шемышейский, Земетчинский и Вадинский районы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 24 июля.

Он пояснил, что пока документы находятся в стадии разработки, поэтому ориентировочно машины поступят к февралю 2024 года.

«Контролирую процесс подготовки документов, чтобы все было сделано точно в срок, и современный транспорт пополнил наши автопарки», — отметил Олег Мельниченко.

Глава региона также поблагодарил заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина за оказанное доверие.

«Мы делаем все, чтобы пензенцы ездили на транспорте в комфорте и безопасности», — подчеркнул губернатор.

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