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На открытии «Кинометрии» в Пензе зрителям покажут фильм «9 причин, чтобы жить»

12:39 | 25.07.2023 | Общество

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Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Художественный фильм «9 причин, чтобы жить» будет показан на открытии фестиваля «Кинометрия», организованного оператором «Ростелеком» и ГК «Территория жизни». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

На открытии «Кинометрии» в Пензе зрителям покажут фильм «9 причин, чтобы жить». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Некоторые критики сравнили сюжет с известной кинокартиной «1+1». Молодой парень прожигает жизнь в клубах и развлечениях, что надоедает отцу, детскому врачу с мировым именем. Родитель ставит сына перед выбором: остаться без средств или взять шефство над юным пациентом Маркусом, родившимся с серьезным заболеванием», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что открытие фестиваля, который в Пензе пройдет в третий раз, состоится на площадке жилого комплекса «Лугометрия» в воскресенье, 30 июля, в 19.00.

«Уверены, что в этом году к нам приедет еще больше пензенцев, чтобы посмотреть хорошее кино на природе и насладиться дружелюбной атмосферой. Гостей фестиваля ждут тематические зоны, праздничная программа, фуд-корт, яркая фотозона, отражающая тематику мероприятия», — прокомментировала директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Екатерина Шнайдер.

В свою очередь пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров акцентировал внимание на том, что в этом году будет организован конкурс видеороликов на тему семейных ценностей.

«Пензенцам представляется возможность снять небольшое кино, главными героями которого станут семья и родные, и отправить его на рассмотрение жюри. [...] Итоги конкурсы мы подведем на последнем киносеансе», — сказал он.

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