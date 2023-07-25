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В Пензенской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» выявлено шесть правонарушений

13:14 | 25.07.2023 | Общество

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Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Шесть административных правонарушений выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», которое было проведено в Пензенской области сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД 21 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» выявлено шесть правонарушений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках мероприятия осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе рынков и торговых объектов. Проверено более 240 иностранных граждан на предмет законности их пребывания на территории Пензенской области. Выявлено шесть административных правонарушений по ч. 2 ст. 18.17, ч. 4 ст. 18.9, ч. 1 ст. 18.8, ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, совершенных иностранными гражданами», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время принимаются решения об их выдворении с территории Российской Федерации.

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