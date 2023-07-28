В Пензенской области в I полугодии 2023 года выявлено более 5,7 тыс. нарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних Общество

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. 5 тыс. 740 нарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних выявлено и устранено органами прокуратуры Пензенской области в I полугодии 2023 года, восстановлены права 947 детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«Прокурорами опротестовано 455 незаконных правовых актов, предъявлено 612 исковых заявлений, внесено 2 тыс. 108 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1 тыс. 808 должностных лиц. По постановлениям прокуроров 330 лиц привлечено к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 29 уголовных дел», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что мерами прокурорского реагирования удалось восстановить права семей на получение пособий и выплат, отменить незаконные решения об исключении молодых семей из списка получателей соцвыплат на строительство жилья, оснастить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей.

Кроме того, как указано в сообщении, особое внимание прокурорами уделялось соблюдению прав семей участников специальной военной операции, в приоритетном порядке обеспечивалась защита прав несовершеннолетних на охрану здоровья, безопасные условия обучения, а также принимались меры по обеспечению жильем детей-сирот.

«В настоящее время органами прокуратуры области проводятся проверки соблюдения прав детей на безопасный отдых, пресекается деятельность несанкционированных лагерей, обеспечивается надзорное сопровождение подготовки образовательных организаций к новому учебному году», — говорится в тексте.