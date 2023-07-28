В литературном музее прошло торжественное гашение почтовой карточки, посвященной Пензе Общество

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Торжественное гашение почтовой карточки «С наилучшими пожеланиями из Пензы!» состоялось в литературном музее в минувший четверг, 27 июля.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Основой изображения на открытке послужила фотография известного пензенского журналиста, автора и ведущего программ «Радио России из Пензы», заслуженного работника культуры РФ Сергея Пономарева.

«Когда меня попросили подготовить материалы, я представил акционерному обществу «Марка» шесть фотографий с разными видами города Пензы. Например, обелиск «Росток», памятник Первопоселенцу, музей народного творчества и несколько видов со Свердловского моста, снятые в разные времена года. Они выбрали летнюю, но, правда, кораблик с исходной фотографии удалили», — сказал Сергей Пономарев.

Инициатором выпуска карточки «С наилучшими пожеланиями из Пензы!» выступил директор УФПС Пензенской области – филиала АО «Почта России» Андрей Кухарев.

«В почтовых отделениях России все чаще попадаются почтовые продукты с изображениями уникальных, красивых, знаковых мест различных регионов страны. Конечно, хотелось запустить и продукцию с изображением наших красивых мест. В дальнейших планах — выпуск серии таких открыток с другими видами Пензы, которые в конечном счете будут представлять собой филателистическую ценность», — отметил он.

Для гашения карточки использовался штемпель «Пенза — моя родина», который предоставил заместитель председателя правления пензенского отделения Союза филателистов России Борис Москалев.

После торжественной церемонии Сергей Пономарев подписал открытки всем желающим.

Исходное изображение, нанесенное на почтовую карточку, экспонируется в литмузее в рамках персональной выставки фоторабот Сергея Пономарева. Она будет доступна для посещения до 10 августа, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.