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Около 100 человек посетили открытие «Кинометрии» в Пензе

17:41 | 31.07.2023 | Общество

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Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Около 100 жителей и гостей Пензы посетили открытие фестиваля «Кинометрия», организованного «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 31 июля.

Около 100 человек посетили открытие «Кинометрии» в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем отмечается, что в воскресный вечер на площадке жилого комплекса «Лугометрия» зрители не только посмотрели французскую комедийную драму «9 причин, чтобы жить», но и послушали живую музыку в исполнении кавер-группы, а также приняли участие в киновикторине и розыгрыше призов.

В пресс-релизе добавляется, что в этом году организаторы решили провести конкурс видеороликов на тему семейных ценностей: пензенцы могут снять небольшое кино с участием своих близких и отправить его на рассмотрение жюри.

По словам пресс-секретаря Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Макарова, итоги конкурса будут подведены на закрытии фестиваля, которое состоится в День российского кино, 27 августа.

Он напомнил, что до этого каждое воскресенье на площадке «Лугометрии» будут проходить показы кинолент из коллекции цифрового видеосервиса Wink; ближайший пройдет 6 августа, зрителям представят фильм «Лена и львенок».

В свою очередь коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова подчеркнула, что фестиваль проходит уже в третий раз, в этом году его гостями впервые стали жители «Лугометрии».

Она также пригласила всех желающих до конца лета посетить площадку под открытым небом, вход на фестиваль свободный.

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