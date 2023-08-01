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В Башмаковском районе прокуратура выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетних

10:43 | 01.08.2023 | Общество

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Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Башмаковского района Пензенской области в ходе проверки выявила нарушения прав несовершеннолетних, трудоустроившихся на период летних каникул.

В Башмаковском районе прокуратура выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетних. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены факты непрохождения несовершеннолетними обязательного медосмотра перед приемом на работу, несоответствия содержания трудовых договоров требованиям Трудового кодекса РФ, а также нарушение срока оплаты труда», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что руководителям организаций-работодателей внесены представления об устранении нарушений законодательства, в отношении виновных должностных лиц возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ и одно дело по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.

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