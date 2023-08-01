16:19:28 Вторник, 1 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 2 августа пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

11:56 | 01.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет на территории Пензенской области в предстоящую среду, 2 августа.

В Пензенской области 2 августа пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием, в том числе медицинским.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

Читайте также
В Башмаковском районе прокуратура выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетних Житель Кузнецка обвиняется в причинении смерти знакомому
Пензенцу грозит реальный срок за хищение бутылки водки В Пензенской области задержаны четверо жителей Кузнецка, подозреваемых в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты
До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший супруге убийством В селе Суворово возбуждено уголовное дело по факту кражи продуктов из частного дома
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама