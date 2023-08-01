В Пензенской области произведут перерасчет страховых пенсий более 77,5 тыс. пенсионеров Общество

Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Социальный фонд России с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров, в Пензенской области увеличенные выплаты, по предварительным данным, получат более 77,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения СФР.

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«Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат. В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий [...] получат свыше 77,5 тыс. пенсионеров в Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что этот перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, производится автоматически.

«Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Для этого специалисты пензенского отделения Социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что с 1 августа также будет увеличен размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии.

«Накопительные пенсии у 689 пензенцев с августа будут увеличены на 10%. Ежемесячная прибавка к пенсии 332 участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 9,83%», — указано в тексте.

В нем уточняется, что средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 818,87 рубля в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2 тыс. 156,91 рубля в месяц.