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Олег Мельниченко посетил пострадавший от урагана Никольский район

15:40 | 01.08.2023 | Общество

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Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Никольский район, который пострадал от урагана.

Олег Мельниченко посетил пострадавший от урагана Никольский район

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил Никольский район, лично оценил масштаб повреждений от урагана, пообщался с местными жителями. Рассказывая об ущербе, который нанесен их домам, люди едва сдерживают слезы. Понимаю их, но стихии нам неподвластны. В наших силах только быстрее устранить все последствия непогоды», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 1 августа.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, в настоящее время завершаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

«Задача выполнена на 97%. Поручил закрыть вопрос с энергетикой сегодня», — сообщил Олег Мельниченко.

«По домам, у которых от ветра сорвало крыши, работы начнутся в ближайшее время. Средства из резервного фонда выделим, никаких проволочек не допустим. Поврежденные соцобъекты, в частности, школы, также приведем в порядок», — добавил он.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор напомнил, что последствия урагана помогают устранять спасатели из Пензы, Городищенского и Кузнецкого районов.

«Вместе мы справимся с последствиями удара стихии быстрее. Я продолжу контролировать вопрос, оперативно будем решать все возникающие проблемы. Никого в беде не бросим», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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