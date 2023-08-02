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Олег Мельниченко поздравил десантников с Днем ВДВ

09:10 | 02.08.2023 | Общество

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Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с 93-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск.

Олег Мельниченко поздравил десантников с Днем ВДВ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Десантные войска — гордость Вооруженных сил страны. Мужество, отвага, стойкость, высочайший патриотизм — эти замечательные качества давно уже стали визитной карточкой «голубых беретов». В этот знаменательный день искреннюю благодарность выражаю героям-десантникам – ветеранам боевых действий. «Крылатые пехотинцы» покрыли себя неувядаемой славой в суровые годы Великой Отечественной войны, при выполнении интернационального долга в горячих точках планеты», — отметил глава региона.

«Сегодня перед военнослужащими ВДВ России стоят важные и ответственные задачи по защите национальных интересов. Вы с честью исполняете воинский долг в ходе проведения специальной военной операции, приумножаете ратные традиции героических предшественников», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал десантникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и успехов в служении Отчизне.

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