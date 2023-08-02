В Пензе стартовали юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» Общество

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Открытие юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» состоялось на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева во вторник, 1 августа.

Фото: Pnzreg.ru

К участникам сборов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой народной республики в ходе торжественной церемонии с приветствием обратились полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На открытие были приглашены глава Мордовии Артем Здунов, Герои России Олег Лобунец и Александр Янклович.

По словам Игоря Комарова, военно-патриотическое воспитание — одна из важнейших задач государства.

«Окружной общественный проект «Гвардеец» завоевал настоящую популярность у ребят, школьников старших классов. Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» являются центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе. Программа сборов позволяет успешно решать задачи начальной военной подготовки», — подчеркнул он.

«Здесь вы получите знания и практические навыки применения современных технических средств вооружения и военной техники. Для вас запланированы встречи с Героями Отечества, ветеранами и участниками контртеррористических и специальных военных операций. Их знания и опыт бесценны. Воспользуйтесь этой возможностью», — добавил полпред.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь Олег Мельниченко напомнил, что сборы проходят в девятый раз, в этом году участниками стали 320 юношей – учеников 9-10 классов.

«Проект помогает молодым людям получить начальные знания в области обороны государства, подготовки к военной службе», — сказал глава региона.

«В нашей российской традиции слово «гвардеец» звучит гордо. Вы знаете, что президент и верховный главнокомандующий Российской Федерации присваивает звание «гвардейский» лучшим воинским частям и соединениям, отличившимся в боях. И в наш лагерь ведется строгий отбор на уровне регионов. Вы его прошли, и это для каждого из вас уже личная победа», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в Пензенской области на базе артиллерийского инженерного института созданы все условия для допризывной подготовки и отдыха воспитанников, с ними будут работать инструкторы института и ДОСААФ.

Губернатор подчеркнул, что в судьбе многих ребят «Гвардеец» сыграл решающую роль, многие участники смен поступили в артинститут и другие военные учебные заведения.

«По моим данным, в 2022 году 26 «гвардейцев» являлись курсантами нашего военного вуза. Некоторые «гвардейцы» прежних лет уже завершили обучение и встали в офицерский строй под знамена Родины. Знаю ребят, которые пошли служить в правоохранительные органы», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО, участники сборов «Гвардеец» пройдут начальную военную подготовку, получат знания по основам военного дела, использованию вооружения и военной техники.

Также они примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Кроме того, запланированы уроки мужества и встречи с Героями России, ветеранами и военнослужащими.

Сборы продлятся по 17 августа.

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» проходят с 2013 года под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО совместно с Минобороны России.

За это время в них приняли участие более 5 тыс. подростков.

Полпредом Игорем Комаровым принято решение с 2022 года проводить сборы в Пензенской области.