Председатель пензенской гордумы поздравил десантников с Днем ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с 93-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск.

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«История ВДВ — это летопись мужества и стойкости офицеров и солдат «крылатой пехоты». Всегда Воздушно-десантные войска считались элитой Вооруженных сил нашей страны, на их счету множество славных сражений и ярких побед, в любых войнах и военных конфликтах они одними из первых принимали бой, бросались на самые опасные, трудные направления», — отметил спикер гордумы.

«Многие пензенцы служили в «войсках дяди Васи», многим из них пришлось нести службу в горячих точках, участвовать в миротворческих миссиях, выполнять опасные контртеррористические операции. И для нас эти храбрые воины всегда будут образцом героизма, стойкости, мужества и беззаветного служения Отечеству!» — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал десантникам счастья, здоровья, радости, неизменной удачи, верных друзей и мирного неба над головой.

«Пусть крепость десантного братства будет залогом могущества нашей Родины и спокойствия ее граждан», — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.