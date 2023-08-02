В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 93-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, состоялось у мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе.

Фото: Pgduma.ru

Участие в нем приняли первый заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин, вице-спикер Законодательного собрания региона Сергей Мельников, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин, руководитель реготделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов, а также военнослужащие, ветераны Воздушно-десантных войск и рядовые жители областного центра.

Обращаясь к присутствующим, Владимир Мутовкин отметил, что ВДВ по праву считают элитой Вооруженных сил России.

«И десантники заслужили это звание не на парадах, а в боях своим мужеством, профессионализмом, самоотверженностью, верностью присяге и воинскому долгу и, конечно, своей кровью и своими жизнями», — подчеркнул он.

Спикер гордумы пожелал «голубым беретам» здоровья, укрепления десантного братства, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.

Отдельные пожелания скорейшего возвращения домой живыми и с победой он адресовал тем, кто сейчас находится на переднем крае борьбы с нацизмом.

За активное участие в патриотическом воспитании молодежи и общественной деятельности члены ветеранских организаций были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора, Законодательного собрания и реготделения партии «Единая Россия».

Память погибших десантников собравшиеся почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к вечному огню, сообщает пресс-служба гордумы.