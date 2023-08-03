Роман Калентьев провел личный прием граждан в Нижнеломовском районе
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Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев провел личный прием граждан в Нижнеломовском районе.
Фото: Pnzreg.ru
В мобильной приемной губернатора и правительства региона он ответил на вопросы жителей, которые касались предоставления субсидий на поддержку картофелеводства, реализации зерновых культур, а также благоустройства.
Роман Калентьев детально рассмотрел все обращения, подробно проинформировал граждан о действующих мерах господдержки.
Жительницу села Кувак-Никольское волновал вопрос благоустройства контейнерных площадок. Его удалось решить в ходе приема.
В рамках госпрограммы в текущем году в селе запланирована реализация проектов по обустройству пяти контейнерных площадок, в 2024 году намечено обустроить еще столько же, сообщает пресс-служба облправительства.