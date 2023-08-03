Роман Калентьев провел личный прием граждан в Нижнеломовском районе Общество

Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев провел личный прием граждан в Нижнеломовском районе.

Фото: Pnzreg.ru

В мобильной приемной губернатора и правительства региона он ответил на вопросы жителей, которые касались предоставления субсидий на поддержку картофелеводства, реализации зерновых культур, а также благоустройства.

Роман Калентьев детально рассмотрел все обращения, подробно проинформировал граждан о действующих мерах господдержки.

Жительницу села Кувак-Никольское волновал вопрос благоустройства контейнерных площадок. Его удалось решить в ходе приема.

В рамках госпрограммы в текущем году в селе запланирована реализация проектов по обустройству пяти контейнерных площадок, в 2024 году намечено обустроить еще столько же, сообщает пресс-служба облправительства.