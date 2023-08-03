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В правительстве региона обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения

15:40 | 03.08.2023 | Общество

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Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось в правительстве Пензенской области под председательством главы регионального кабинета министров Николая Симонова в четверг, 3 августа.

В правительстве региона обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения

Фото: Pnzreg.ru

Открывая заседание, он напомнил, что снижение числа ДТП — одна их ключевых целей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Вопрос снижения травматизма на дорогах находится на особом контроле губернатора», — подчеркнул Николай Симонов.

Врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский, принимавший участие в заседании, сообщил, что среди основных причин ДТП — выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков и скоростного режима, а также нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено теме безопасности детей.

«До нового учебного года необходимо привести в порядок подъездные пути к образовательным учреждениям, проверить состояние дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов», — сказал председатель правительства региона.

Кроме того, он призвал представителей ГИБДД усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения вблизи образовательных учреждений и увеличить количество проверок тех, кто управляет электросамокатами, электроскейтбордами и гироскутерами — по статистике, ими пользуется много несовершеннолетних.

«Наша с вами общая задача — свести к минимуму количество несчастных случаев на дорогах Пензенской области, в том числе с участием детей и подростков», — резюмировал Николай Симонов.

Также на заседании был утвержден план профилактических мероприятий со школьниками, сообщает пресс-служба облправительства.

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