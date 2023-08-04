В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты Общество

Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Новые памятные монеты появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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Из него следует, что речь идет, в частности, о монетах номиналом 3 рубля — «300-летие основания Екатеринбурга» (серия «Города») и «80-летие национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и 120-летие со дня рождения академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова»; они изготовлены из серебра 925 пробы, содержание химически чистого металла составляет не менее 31,1 грамма.

В пресс-релизе указано, что в продажу также поступили монеты «Смешарики» (серия «Российская (советская) мультипликация») номиналом 3 и 25 рублей: первая изготовлена из серебра 925 пробы, вторая выполнена из медно-никелевого сплава.

Кроме того, в сообщении добавляется, что в наличии имеется инвестиционная монета «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.