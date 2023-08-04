В Пензенской области продолжаются работы по ликвидации двух несанкционированных свалок Общество

Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Работы по ликвидации несанкционированных свалок продолжаются в Сердобске и Белинском Пензенской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, ликвидация свалок осуществляется путем проведения технической и биологической рекультивации.

«На текущий момент в Сердобске продолжаются работы по перемещению свалочных масс на участки, где выполнено устройство нижнего гидроизоляционного экрана. После проведения данных работ на освобожденных от отходов участках также предусмотрено устройство защитного гидроизоляционного экрана с последующим формированием в границах отведенного земельного участка свалочного тела», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Белинском завершаются работы технического этапа рекультивации.

«На последней стадии находятся работы по формированию защитного экрана. [...] После выполнения технического этапа предусмотрен биологический этап рекультивации — посев многолетних трав и посадка кустарников», — говорится в сообщении.

В нем указано, что работы по ликвидации свалок планируется завершить в этом году.