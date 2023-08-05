В Пензенской области стартовала акция «Собери ребенка в школу» Общество

Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Пензенской области.

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«Социальная помощь при подготовке детей к новому учебному году будет оказана малоимущим семьям, а также семьям, находящимся в социально опасном положении и на различных видах профилактического учета», — говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, соцзащиты и демографии региона.

В нем отмечается, что в сборе канцелярских принадлежностей, школьной, спортивной формы, ранцев и других необходимых для учебы вещей примут участие представители бизнеса, благотворительные фонды, органы исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления.

«Передать благотворительную помощь можно в пункт, открытый в каждом муниципальном районе и городском округе в комплексном центре социального обслуживания населения», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что центральный пункт приема вещей действует в Пензе на 5-м Виноградном проезде, 22.

«Благодаря данной акции в предыдущем году порядка 6,3 тыс. детей получили помощь к новому учебному году», — напоминается в тексте.