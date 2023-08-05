15:59:49 Суббота, 5 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

09:18 | 05.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Пензенской области.

В Пензенской области стартовала акция «Собери ребенка в школу». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Социальная помощь при подготовке детей к новому учебному году будет оказана малоимущим семьям, а также семьям, находящимся в социально опасном положении и на различных видах профилактического учета», — говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, соцзащиты и демографии региона.

В нем отмечается, что в сборе канцелярских принадлежностей, школьной, спортивной формы, ранцев и других необходимых для учебы вещей примут участие представители бизнеса, благотворительные фонды, органы исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления.

«Передать благотворительную помощь можно в пункт, открытый в каждом муниципальном районе и городском округе в комплексном центре социального обслуживания населения», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что центральный пункт приема вещей действует в Пензе на 5-м Виноградном проезде, 22.

«Благодаря данной акции в предыдущем году порядка 6,3 тыс. детей получили помощь к новому учебному году», — напоминается в тексте.

Читайте также
В Пензе при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина В Пензе женщина ударила ногой и бутылкой подругу, к которой приревновала сожителя, возбуждено уголовное дело
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке профилированных листов В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты
До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством В Белинском районе прокуратура проводит проверку по факту обрушения крыши школы
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама