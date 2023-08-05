В Пензенской области с начала года более 200 женщин, имеющих детей, прошли переобучение в рамках нацпроекта Общество

Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Более 200 жительниц Пензенской области, имеющих детей, прошли переобучение в рамках национального проекта «Демография» с начала 2023 года. Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте губернатора.

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«Более 100 программ доступно для переобучения и повышения квалификации. Женщины могут получить диплом об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Томского государственного университета, Института развития профессионального образования. Обучение осуществляется на бюджетной основе. Ознакомиться с перечнем образовательных программ можно не выходя из дома на портале «Работа России», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в текущем году популярностью у жительниц региона пользовались образовательные программы по бухгалтерскому учету, кадровому администрированию, государственным закупкам, швейному и парикмахерскому делу.