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В Пензенской области с начала года более 200 женщин, имеющих детей, прошли переобучение в рамках нацпроекта

11:25 | 05.08.2023 | Общество

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Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Более 200 жительниц Пензенской области, имеющих детей, прошли переобучение в рамках национального проекта «Демография» с начала 2023 года. Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте губернатора.

В Пензенской области с начала года более 200 женщин, имеющих детей, прошли переобучение в рамках нацпроекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более 100 программ доступно для переобучения и повышения квалификации. Женщины могут получить диплом об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Томского государственного университета, Института развития профессионального образования. Обучение осуществляется на бюджетной основе. Ознакомиться с перечнем образовательных программ можно не выходя из дома на портале «Работа России», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в текущем году популярностью у жительниц региона пользовались образовательные программы по бухгалтерскому учету, кадровому администрированию, государственным закупкам, швейному и парикмахерскому делу.

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