Пензенский губернатор в отпуске посвятит время археологии Общество

Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ушел в отпуск, в ходе которого посвятит время своему хобби — археологии.

Фото: T.me/omelnichenko

«Уважаемые земляки, я давно не был в отпуске и сейчас решил немного отдохнуть. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров согласовал мой отпуск. Посвящу время своему хобби — археологии. Сегодня приехал в Астраханскую область, вместе с ректором Института регионального развития Пензенской области Геннадием Николаевичем Белорыбкиным побывал на предполагаемом месте захоронения хана Батыя, а немного позже присоединюсь к пензенскому отряду, который проводит раскопки древнего мавзолея у села Лапас», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в субботу, 5 августа.

Он добавил, что будет рассказывать подписчикам, как идут работы.

«История Золотой Орды тесно связана с Пензенским регионом: территория нашей области когда-то была северо-западным улусом Орды с центром в нынешнем Наровчате», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что во время отпуска продолжит контролировать ситуацию в регионе и будет оставаться на связи.

«В частности, буду следить за восстановительными работами в Никольском районе, сегодня там начнут ремонтировать шесть многоэтажных домов, чьи крыши повредил ураган», — написал руководитель субъекта федерации.