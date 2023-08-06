Олег Мельниченко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 6 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа.

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«За долгую историю существования отечественный железнодорожный транспорт прошел большой путь становления и развития, во все времена надежно обеспечивает стабильную, бесперебойную работу всех отраслей хозяйства страны, гарантирует комфорт и безопасность пассажиров», — констатировал глава региона.

Он обратил внимание на то, что ведется постоянная работа по расширению сети железных дорог, строительству современных высокоскоростных магистралей, увеличению объемов перевозок, внедрению инновационных цифровых технологий, обновлению подвижного состава и открытию новых маршрутов.

«Так, в 2022 году был запущен скорый пригородный поезд «Сурская стрела» по маршруту «Саранск — Пенза — Саранск». Раньше пригородное железнодорожное сообщение между столицами двух регионов — Пензой и Саранском — не осуществлялось. Добраться на поезде из одного города в другой было возможно только на поездах дальнего следования», — напомнил Олег Мельниченко.

Губернатор выразил уверенность в том, что железнодорожники и в дальнейшем, сохраняя и приумножая добрые традиции, опираясь на богатый опыт предшественников, будут повышать производительность труда и совершенствовать работу отрасли.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.