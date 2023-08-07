Заключен контракт на строительство подъездной дороги к новой школе в районе улицы Измайлова в Пензе Общество

Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Вадим Астафьев сообщил, что заключен контракт на строительство подъездной дороги к новой школе в районе улицы Измайлова.

Фото: Penza-gorod.ru

«Протяженность проезжей части составит 400 метров. Также здесь появится парковка. Помимо этого, предусмотрен вынос газопровода, пролегающего под дорогой», — сказал он.

Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, завершить работы планируется до декабря 2023 года.

Кроме того, в настоящее время по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы» для обеспечения школы отоплением ведется строительство теплотрассы.

Как сообщил главный инженер ООО «Флагман Инжиниринг» Илья Егоров, длина трубопровода составит 240 метров, 180 из них уже проложено.

«На объекте задействованы семь человек и три единицы техники. Материалы закуплены в полном объеме», — уточнил он.

Параллельно осуществляется строительство ливневой канализации и насосной станции, сообщает пресс-служба администрации Пензы.