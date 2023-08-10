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Благоустройство смотровой площадки на Западной поляне будет продолжено — Басенко

12:05 | 10.08.2023 | Общество

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Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Работы по благоустройству смотровой площадки на Западной поляне в Пензе будут продолжены. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Благоустройство смотровой площадки на Западной поляне будет продолжено — Басенко

Фото: T.me/basenkoAN

«Возможно, многие из вас уже в курсе, что работа по благоустройству смотровой площадки на Западной поляне началась. Работники МБУ «Пензавтодор» опилили сухие деревья и убрали сорную поросль, аккуратно обрезали кустарник. Видовая зона сразу приобрела более ухоженный вид. [...] Но останавливаться на сделанном, конечно, рано. Впереди еще много работы по приданию зеленой зоне привлекательного для туристов и жителей города вида. Силами сотрудников МБУ «Пензавтодор» мы заасфальтируем пешеходные дорожки, установим лавочки и разобьем цветочные клумбы», — написал глава Пензы в своем Telegram-канале в минувшую среду, 9 августа.

Он добавил, что в дальнейшем территория смотровой площадки на Западной поляне также будет находиться на обслуживании «Пензавтодора».

«Сотрудники будут на регулярной основе вывозить мусор, оформлять газоны и стричь кустарники», — заверил Александр Басенко.

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