Третий кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия» состоится 13 августа Общество

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Третий кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», запланирован на предстоящее воскресенье, 13 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Зрители увидят основанную на реальных событиях военную драму «Солдатик» из коллекции цифрового видеосервиса Wink. Сюжет ленты о воспитаннике 142-го гвардейского стрелкового полка Сереже Алешкове, в пятилетнем возрасте попавшем в действующую армию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что кинопоказ будет организован в 19.00 на открытой площадке жилого комплекса «Лугометрия» на улице Ульяновской.

«Всех гостей третьего киносеанса ждут тематические площадки, фотозона и фуд-корт. После просмотра картины среди посетителей «Кинометрии» пройдет розыгрыш сертификатов на 30 дней бесплатного пользования подпиской «Трансформер» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 257 телеканалов и 50 тыс. фильмов, мультфильмов и сериалов», — сказано в тексте.

В нем напоминается также, что в этом году проводится конкурс видеороликов на тему семейных ценностей: пензенцы могут снять небольшое кино с участием своих близких и отправить его на рассмотрение жюри; итоги будут подведены на закрытии фестиваля, которое состоится 27 августа.