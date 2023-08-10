Мельниченко оценил ход работ по восстановлению поврежденных ураганом домов в Никольске Общество

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Никольск проверил, как идут работы по восстановлению многоквартирных домов, поврежденных ураганом.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Посетил Никольск, проверил, как идет восстановление многоквартирных домов на улицах Белинского и Школьной, которые пострадали от урагана. Как сообщил представитель подрядной организации, недостатка в рабочих руках нет, все трудятся с раннего утра и до позднего вечера, чтобы быстрее завершить ремонт. Технология отработана, это не первый контракт компании, буквально в июле она завершила капитальный ремонт кровли по программе в другом многоквартирном доме», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в четверг, 10 августа.

Он сообщил также, что, общаясь с местными жителями, «услышал много слов благодарности за то, что быстро пришли на помощь и не стали затягивать с восстановительными работами».

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«В такой оперативности нет ничего удивительного, наш долг — помогать попавшим в беду людям, а не заниматься бюрократией. Все последствия удара стихии должны быть устранены в кратчайшие сроки», — подчеркнул Олег Мельниченко.