16:33:22 Пятница, 11 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Михаил Лисин и Владимир Игнатенков подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав предпринимателей

10:21 | 11.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин и исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Игнатенков подписали соглашение о взаимодействии в минувший четверг, 10 августа.

Михаил Лисин и Владимир Игнатенков подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав предпринимателей

Фото: Ombudsmanbis.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте бизнес-омбудсмена, предметом соглашения является взаимодействие сторон «в целях снижения административного давления на бизнес и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, выявления и пресечения преступлений, совершаемых в отношении хозяйствующих субъектов, профилактики преступлений в данной сфере».

Кроме того, отмечается, что документ предполагает проведение совместных приемов предпринимателей, участие в семинарах, конференциях, рабочих группах и иных совещательных органах, а также внесение предложений, направленных на совершенствование законодательства.

После подписания соглашения Михаил Лисин и Владимир Игнатенков провели прием предпринимателей, все поступившие обращения взяты на личный контроль.

Читайте также
Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ
В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии
В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама