Михаил Лисин и Владимир Игнатенков подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав предпринимателей Общество

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин и исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Игнатенков подписали соглашение о взаимодействии в минувший четверг, 10 августа.

Фото: Ombudsmanbis.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте бизнес-омбудсмена, предметом соглашения является взаимодействие сторон «в целях снижения административного давления на бизнес и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, выявления и пресечения преступлений, совершаемых в отношении хозяйствующих субъектов, профилактики преступлений в данной сфере».

Кроме того, отмечается, что документ предполагает проведение совместных приемов предпринимателей, участие в семинарах, конференциях, рабочих группах и иных совещательных органах, а также внесение предложений, направленных на совершенствование законодательства.

После подписания соглашения Михаил Лисин и Владимир Игнатенков провели прием предпринимателей, все поступившие обращения взяты на личный контроль.