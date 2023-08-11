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В Пензе открыта обновленная галерея почета строителей

15:22 | 11.08.2023 | Общество

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Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета строителей Пензенской области состоялась в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

В Пензе открыта обновленная галерея почета строителей

Фото: Pgduma.ru

Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 20 работников строительной сферы, а также названия 10 компаний, показавших высокие результаты деятельности.

Обращаясь к собравшимся, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что в регионе создана мощная строительная структура, которая продолжает активно развиваться.

«Пензенская область занимает первое место в ПФО и третье в стране по темпам ввода жилья в эксплуатацию, а также восьмое место в России по жилищной обеспеченности населения», — цитирует главу регионального кабинета министров пресс-служба облправительства.

Как было отмечено, с начала года в Пензенской области введено почти 470 тыс. кв. метров жилья, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Помимо этого, в регионе возводятся и реконструируются важные объекты социальной инфраструктуры — учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Николай Симонов от имени губернатора Олега Мельниченко поблагодарил представителей строительной сферы за работу и поздравил с наступающим праздником.

Фото: Pgduma.ru

Кроме того, слова благодарности и теплые пожелания в адрес строителей, ветеранов отрасли и всех, чей труд связан с данной сферой, прозвучали от главы Пензы Александра Басенко и председателя Пензенской городской думы Владимира Мутовкина.

В ходе мероприятия отличившимся в профессиональной деятельности специалистам были вручены свидетельства о занесении в галерею почета, о присвоении звания «Почетный работник промышленности строительных материалов», почетные грамоты и благодарности Минстроя и Минпромторга России, а также губернатора Пензенской области.

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