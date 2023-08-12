Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника Общество

Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем физкультурника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем физкультурника! В России развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений всегда было и по праву остается в числе государственных приоритетов. В Сурском крае многое делается для создания современной спортивной инфраструктуры. В настоящее время возводится 40 современных открытых спортивных площадок в школах региона. Пензенская область — единственная в нашей стране, где предусматривается возведение такого количества новых стадионов. Они появятся во всех муниципальных образованиях региона», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Убежден, что мы сумеем добиться подлинной массовости физической культуры, воспитаем достойную смену прославленным спортсменам — чемпионам Олимпийских игр, страны, мира и Европы!» — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.