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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника

10:17 | 12.08.2023 | Общество

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Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем физкультурника.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем физкультурника! В России развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений всегда было и по праву остается в числе государственных приоритетов. В Сурском крае многое делается для создания современной спортивной инфраструктуры. В настоящее время возводится 40 современных открытых спортивных площадок в школах региона. Пензенская область — единственная в нашей стране, где предусматривается возведение такого количества новых стадионов. Они появятся во всех муниципальных образованиях региона», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Убежден, что мы сумеем добиться подлинной массовости физической культуры, воспитаем достойную смену прославленным спортсменам — чемпионам Олимпийских игр, страны, мира и Европы!» — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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