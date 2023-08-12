В Пензенской области оформлено более 142 тыс. электронных сертификатов на технические средства реабилитации Общество

Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области к настоящему времени оформило более 142 тыс. электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) на общую сумму свыше 56,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой отделения СФР.

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«В электронном каталоге фонда представлено более 7 тыс. изделий реабилитации от 740 производителей и поставщиков. В нем можно найти цены, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Список постоянно расширяется», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сертификат содержит информацию о виде изделия, которое можно приобрести с его помощью.

«Это может быть слуховой аппарат, кресло-коляска, костыли, трости — все, что предусмотрено законом. Также сертификат содержит информацию о периоде его действия: сейчас он составляет 12 месяцев, но не больше срока, указанного для проведения реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации гражданина с инвалидностью», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в сертификате прописано количество изделий реабилитации, которые можно приобрести с его помощью, и максимальная стоимость ТСР, покупку которого можно оплатить им без использования дополнительных средств.

«Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар. Воспользоваться сертификатом можно и в офлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях, подключенных к эквайрингу либо размещенных на маркетплейсах. Оформить сертификат, получить его и заказать необходимое средство реабилитации можно не выходя из дома в личном кабинете Социального фонда или на портале госуслуг», — указано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что электронный сертификат дополняет, а не заменяет существующие способы обеспечения техническими средствами реабилитации.