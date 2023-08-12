Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем физкультурника Общество

Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем физкультурника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем физкультурника! Этот праздник — знак признания всем, кто выбрал физическую культуру и спорт своей профессией», — отметил он.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что в Пензе всегда уделялось большое внимание развитию спорта и представители города неоднократно выигрывали всероссийские и международные соревнования, в том числе становились олимпийскими чемпионами.

«Их имена знают не только жители нашего региона и страны, но и весь мир. Их успехи придают мощный импульс развитию массового спорта среди пензенцев», — констатировал спикер гордумы.

По его словам, в регионе растет количество приверженцев здорового образа жизни и физической культуры.

«Я уверен, что славные традиции пензенской школы спорта будут крепнуть и развиваться с каждым годом и мы еще не раз будем аплодировать нашим землякам, поздравляя их с заслуженными медалями. Спасибо всем тренерам, наставникам за пропаганду физической культуры и воспитание достойных учеников! От всей души желаю всем спортсменам, всем, кто дружит со спортом, крепкого здоровья, бодрости духа, несгибаемой воли, оптимизма, отличного настроения, уверенности в собственных силах и удачных стартов во всех начинаниях», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.