Вблизи музейно-выставочного центра Заречного обустроят аллею «Новые созидатели» Общество

Заречный, 12 августа 2023. PenzaNews. Аллея «Новые созидатели», на территории которой планируется установить одноименную доску почета, будет обустроена вблизи музейно-выставочного центра города Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Помимо установки доски почета, на аллее обновят освещение и будет выполнено благоустройство», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что на доске почета будут размещаться фотографии победителей конкурса «Новые созидатели», который впервые состоялся в прошлом году по инициативе союза организаций атомной отрасли «Атомные города».

«Откроют новую доску почета с фотографиями победителей первого конкурса в дни празднования 65-летия Заречного. Конкурс «Новые созидатели» ежегодный. В следующем году на доске почета разместят фото новых победителей», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что создание новой аллеи в Заречном ведется при поддержке союза «Атомные города».