Олег Мельниченко поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником Общество

Пенза, 13 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

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«Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет строителей, инженеров, архитекторов, проектировщиков, всех, кто работает на благо России и на благо людей! Сегодня ваша отрасль — подлинный локомотив экономики страны. Вы вносите весомый вклад в решение актуальных общенациональных задач, в обеспечение граждан доступным жильем. Современные промышленные здания и торговые центры, спортивные сооружения, детские сады и школы, библиотеки и больницы, созданные в Сурском крае, — это ваша заслуга, и мы по праву гордимся своими земляками — талантливыми и умелыми мастерами», — отметил глава региона.

Он выразил особую признательность тем, кто принимает участие в восстановлении инфраструктурных и социально значимых объектов в Пологовском и Токмакском районах Запорожской области.

«Вы честно выполняете свою повседневную работу на прифронтовых территориях, помогаете людям вернуться к мирной жизни», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Убежден, что, опираясь на накопленный опыт, сохраняя и приумножая традиции предшественников, вы сумеете вывести отрасль на новые рубежи созидательных свершений! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.